شاهد.. إغلاق منطقة بالكامل في نينوى واطلاق عمليات تعفير واسعة بعد ظهور إصابات بكورونا

2020/05/26 | 14:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأت الكوادر الصحية في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بفرض الحظر المناطقي على إحدى المناطق في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، كانت قد ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا.وأظهر شريط مصور أحد المتطوعين المشاركين بحملة فرض الحظر، قائلاً، إن “المتطوعين والكوادر الصحية بدأت بتعقيم منطقة الكلوات بشكل كامل وفرض الحظر عليها والحجر الصحي”.وأضاف […]

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