بومبيو يرحب بإدراج مجلس الأمن الإرهابي أمير المولى على لائحة العقوبات

2020/05/26 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بإدراج مجلس الأمن الدولي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، المدعو أمير محمد عبد الرحمن المولى، على لائحة العقوبات.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر، إن الولايات المتحدة ترحب بهذا الإدراج، مضيفاً أنها خطوة هامة اتخذها المجتمع الدولي لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بداعش.

هذا، وقررت لجنة العقوبات في المجلس، إدراج المولى وهو عراقي الجنسية، على لائحة العقوبات بتهمة التخطيط لأنشطة إرهابية نيابة عن داعش والقاعدة وتمويل هذه المنظمات، ويشار إلى أن الخارجية الأميركية أدرجت المولى على لائحة الإرهاب في منتصف آذار الماضي.

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