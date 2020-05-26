فالح الشمري : غموض يشوب العمل في الجامع الكبير ومنارته الحدباء

2020/05/26 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير اثار نينوى السابق فالح الشمري، إن العمل في الجامع الكبير ومنارته الحدباء يشوبه الغموض بعد ان خصص له أكثر من خمسين مليون دولار من قبل دولة الإمارات.

واضاف ان العمل فيه لم يتجاوز الثلاثة بالمئة منذ قرابة ثلاث سنوات، لافتا الى ان الوقف السني واليونسكو لم يعطيا اي دور لآثار نينوى بالموضوع.

وتابع الشمري، أن الوقف السني مسيطر على المشروع الذي لا يحتاج الى خبرات أجنبية وإنما لمواد محلية وأيادٍ عراقية كما بني في السابق، فضلا عن كون العمل فيه من تخصص الآثار.

هذا، ويشار إلى أن العراق والإمارات، وقعا في عام الفين وثمانية عشر، مذكرة تفاهم لبناء وإعادة إعمار الجامع النوري ومئذنة الحدباء في الموصل، وبكلفة تصل إلى نحو خمسين مليون دولار أميركي تغطيها دولة الإمارات.

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