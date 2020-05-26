بالصور.. اندلاع حريق بمحصولي الحنطة والشعير في قضاء الحمدانية

2020/05/26 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوىاكد مصدر امني، اندلاع حريق في المحاصيل الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير بفعل تماس كهربائي بين قريتي عمركان وقرشور التابعتين لقضاء الحمدانية شرق الموصل.واضاف المصدر في تصريح خص به “العهد نيوز”، ان الحريق تسبب بحرق العشرات من الدوانم المزروعة بالحنطة والشعير.وبين، ان الاهالي قامت باطفاء الحريق من خلال الاليات الخاصة بهم بعد تأخر وصول […]

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