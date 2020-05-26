2020/05/26 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نشر السومرية مناشداتهم.. النقل تخصص رحلة لإجلاء العراقيين العالقين بدلهي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نشر السومرية مناشداتهم.. النقل تخصص رحلة لإجلاء العراقيين العالقين بدلهي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نشر السومرية مناشداتهم.. النقل تخصص رحلة لإجلاء العراقيين العالقين بدلهي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).