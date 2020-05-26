تسجيل 57 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الماضية في إيران

2020/05/26 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، كيانوش جهانبور، تسجيل ألف وسبعمئة وسبعة وثمانين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبعة وخمسين حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الساعات الماضية.

وقال جهانبور في بيان، إنه تم خلال الساعات الماضية تسجيل ألف وسبعمئة وسبعة وثمانين اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الاصابات الى نحو مئة وأربعين الفا من ضمنهم الفين وخمسمئة وسبعة وستين في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأضاف، أنه خلال الساعات الماضية فقط تم تسجيل سبعة وخمسين حالة وفاة، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة الى اكثر من سبعة الاف وخمسمئة شخص، موضحاً أنه تم لغاية الآن إجراء نحو تسعمئة ألف اختبار للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا.

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