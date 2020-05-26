قائد عمليات ديالى ينفي إرسال قطعات عسكرية إضافية إلى ديالى لتعزيز الأمن

2020/05/26 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان العزي، إرسال قطعات عسكرية اضافية الى ديالى لتعزيز الامن وملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

وقال العزي، ان الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بوصول تعزيزات عسكرية الى المحافظة لا اساس لها من الصحة، وان القطعات تواصل عملياتها ومهامها الامنية بشكل يومي في عموم المحافظة.

واضاف ان القوات الامنية تبسط السيطرة في عموم القواطع الأمنية، إلا انها بحاجة لمزيد من التعزيزات الاضافية لإغلاق جميع الثغرات الشاغرة وانهاء وجود بقايا تنظيم داعش الإرهابي بالكامل.

يذكر ان مسؤولين محليين ونوابا عن ديالى طالبوا في مناسبات عدة بتعزيز القطعات الامنية خاصة في المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين من جهة وديالى وحدود اقليم كردستان من جهة اخرى.

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