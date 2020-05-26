عمليات بغداد تدعو إلى تجنب استغلال الاستثناءات الممنوحة خلال حظر التجوال للأمور الشخصية

2020/05/26 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة عمليات بغداد، بيانا بشأن الاستثناءات الممنوحة خلال أوقات حظر التجوال، فيما دعت الى تجنب استغلالها للأمور الشخصية.

وثمنت القيادة في بيان دور القوات الامنية بتطبيق اجراءات حظر التجوال، اضافة الى دور الكوادر الصحية والاعلاميين في تعزيز الوعي الوقائي ازاء فايروس كورونا، مؤكدة استمرار العمل بالاستثناءات الممنوحة لهم من قبل لجنة الامر الديواني خمسة وخمسين واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وشددت القيادة على ضرورة التعاون مع الاطباء والعاملين في القطاع الصحي، إضافة الى الصحافيين في التنقل خلال مدة حظر التجوال لتأدية مهامهم الرسمية، داعية إياهم الى تجنب استغلال الاستثناءات للأمور الشخصية، والتعاون سويةً لتجاوز الازمة الحالية.

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