بالصور.. النيران تلتهم مزارع الحنطة في نينوى والأهالي في حالة استنفار

2020/05/26 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد التهمت النيران، اليوم الثلاثاء، أراض زراعية واسعة من حقول الحنطة في محافظة نينوى، وهرع المواطنون لإطفاء النيران وإيقاف تمددها.وقال مراسل “يس عراق” إن “حريقا اندلع في المحاصيل الزراعية لمحصولي الحنطة والشعيربين قريتي عمركان وقرشور التابعتين لقضاء الحمدانية شرق الموصل مما أدى إلى حرق العشرات من الدوانم الزراعية” مضيفا أن “الأهالي هرعوا […]

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