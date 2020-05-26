شارك بمعارك في العراق وسوريا.. القبض على داعشي في الانبار

2020/05/26 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر بتنظيم داعش، بعد عودته من سوريا الى العراق.وقالت المديرية في بيان تلقته "كلكامش برس" إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع لواء المشاة 30 ألقت القبض على أحد الارهابيين في منطقة البو عبيد ناحية الرمانة بقضاء القائم بالأنبار".وأضاف، أن المتهم "قدم من سوريا بعد ان تلقى تدريبا على يد عصابات داعش الارهابية هناك وقاتل في حديثة ضد قواتنا الأمنية خلال معارك التحرير، كما شارك بمعارك البو كمال في سوريا".وأشارت الى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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