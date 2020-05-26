2020/05/26 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

الحكيم يوجه رسائل للمواطنين والحكومة بالتزامن مع تحذيرات خروج النظام الصحي عن السيطرة يتبع...

بغداد اليوم-بغداد

وجه الوزير السابق في وزارة النقل، عامر عبد الجبار، الثلاثاء (26 ايار 2020)، "نصيحة" إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال فيها، إن الكاظمي إذا أقدم على تعديل الدستور وتحويل النظام إلى شبه رئاسي "سيذكره التاريخ&q

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، الثلاثاء (26 أيار 2020)، تخصيص رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في دلهي والتكفل بنقل الجثامين مجاناً، في يوم الأحد المقبل.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، الثلاثاء، على أنباء تحدثت عن وجود 82 ألف فضائي في الحشد الشعبي، تذهب مرتباتهم لقيادات في الحشد.

وقال صروط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك انباء عن وجود فضائيين في هي

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