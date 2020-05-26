تخصيص رحلة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند والتكفل بنقل الجثامين مجاناً

2020/05/26 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، الثلاثاء (26 أيار 2020)، تخصيص رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في دلهي والتكفل بنقل الجثامين مجاناً، في يوم الأحد المقبل.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشبلي، أعلن تخصيص الرحلة الاستثنائية المرقمة AI445 يوم الأحد المقبل، والتي ستنفذها احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إلى قطاع دلهي (الهند)، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في هذا القطاع، والذين ناشدوا الوزارة لإعادتهم الى ارض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا".

وأضاف، أن "هذه الرحلة ستتضمن ايضاً نقل جثامين المواطنين الذين توفاهم الاجل خلال فترة العلاج التي كانوا يجروها في المستشفيات الهندية، والتكفل بإكمال كافة الاجراءات لتسهيل عملية نقلهم الى الاراضي العراقية مجاناً عن طريق المكتب الرسمي للناقل الوطني في الهند".

وأكد وزير النقل "التزام الوزارة بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتنسيق العالي المستوى مع خلية الازمة ولجنة الامر الديواني 55 لسنة 2020، ووزارتي الخارجية والصحة العراقية، لاستحصال الموافقات الرسمية لتنفيذ الرحلات الاستثنائية للقطاعات الخارجية"، مشدداً على "اهتمامه الكبير بملف اجلاء المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن".

وذكرت وزارة النقل، أن "جميع طائرات الناقل الوطني التي تنفذ الرحلات الاستثنائية تخضع لعملية تعفير شامل ودقيق من قبل كوادر متخصصة قبل وبعد تنفيذ الرحلة، اما ما يتعلق بإجراءات فحص وحجر الوافدين فإنها من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي والتابعة لوزارة الصحة العراقية".

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