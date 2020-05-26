بالصور.. القوات الامنية تطبق الحجر الصحي على بعض احياء نينوى

2020/05/26 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اكدت دائرة صحة نينوى اليوم الثلاثاء، انها وبالتعاون مع القوات الأمنية ومحافظة نينوى المحلية بدات بتطبيق الحجر المناطقي.واضافت الدائرة، انه تم البدء بأجراء الفحوصات على سكنة الأحياء والمناطق من خلال المفارز الطبية الجوّالة التابعة لدائرة صحة نينوى.وبينت، ان هذا الاجراء جاء خوفا من أن هنالك مُلامسين للحالات ال ٢٢ التي سجلتها مدينة […]

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