2020/05/26 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية قتل أربعة أشخاص ينتمون لحزب العمال الكردستاني، في غارة جوية شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الدفاع، ان الطائرات التركية شنت غارة على منطقة هاكورك شمالي العراق بعد رصدها تحركات أربعة اشخاص من عناصر الـ”به كه كه”، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية بتحييد عناصر حزب العمال الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية تعلن مقتل 4 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية تعلن مقتل 4 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).