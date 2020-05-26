اللجنة المالية النيابية : الحكومة مستعدة لرفد وزارة الصحة والبيئة بأي مبلغ لتجاوز أزمة كورونا

2020/05/26 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة مستعدة لرفد وزارة الصحة والبيئة، بأي مبلغ لتجاوز أزمة كورونا.

وذكر عضو اللجنة حنين قدو، إن العراق يواجه اليوم أزمتين كبيرتين، الأولى اقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، والثانية صحية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف، أن الحكومة سخرت إمكانياتها المالية والبشرية لمواجهة هذا الفيروس، والقضاء عليه، للحفاظ على أرواح المواطنين، ومن ثم كل الأموال أو المستلزمات التي تحتاجها الوزارة ستتوفر لها، لافتاً إلى أن التخصيصات المالية التي تمنح لوزارة الصحة لا علاقة لها بأعداد الإصابات بفيروس كورونا وإنما تُمنح وفق حاجتها لمواجهة الوباء.

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