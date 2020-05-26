اصابة طفلة بعمر 4 سنوات بلعبة “مسدس الصجم” في قضاء هيت

2020/05/26 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار أعلنت إدارة مستشفى هيت العام في محافظة الانبار ،اليوم الثلاثاء، إصابة طفلة بعمر 4 سنوات بلعبة أطفال على شكل سلاح بلاستيكي “صچم”وذكر إعلام المستشفى في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخه منه، أن كوادرها اسعفت فتاة اثر دخول كرة بلاستيكية كانت عالقة داخل المسالك التنفسية للأنف، بعد اصابتها بها جراء العبث بالأسلحة البلاستيك، […]

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