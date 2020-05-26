معاناة الهجرة تطارد الايزيدية في لبنان، ايزيديون من سوريا يناشدون لمساعدتهم

2020/05/26 | 15:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم بعد الاضطهاد الذي تعرضوا له في سوريا، فروا بحثاً عن مكان آمن ليقطنوا فيه، لكن عدم وجود المساعدات من قبل المنظمات الدولية صعب من أمورهم.مجموعة من ايزيديي سوريا هاجروا من عفرين الى عاصمة لبنان/ بيروت، يقدر عددهم بــ 250 عائلة، يمرون بظروف معيشية صعبة.تحدث الشاب “منان جعفر قرندل” …

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