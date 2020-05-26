2020/05/26 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل اعلنت دائرة صحة اربيل ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا.وذكرت دائرة صحة اربيل في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم اليوم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة”.واضافت انه “تم نقل المصابين الى الحجر الصحي”.انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).