صحة كوردستان: لا قرار او توصية تمديد حظر التجوال بعد

2020/05/26 | 15:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان تقديم توصية او صدور قرار بخص تمديد حظر التجوال في مدن الاقليم عقب العيد.

وذكرت الوزارة في بيان، ”نشرت بعض وسائل الاعلام على لسان وزير الصحة عن تمديد حظر التجوال، لكن هذه المعلومات غير دقيقة فلم يصدر اي قرار او توصية بهذا الصدد“.

واضاف ان القرار الخاص بموضوع رفع حظر التجوال ام تمديده سيصدر عن اللجنة العليا الخاصة بفيروس كورونا وفق ما تتطلب له الحاجة.

وكان وزير صحة الاقليم نفى وجود توجه بتمديد حظر التجوال المفروض في العيد لما بعد العطلة التي تنتهي يوم غد الاربعاء

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