بمواصفات عالمية.. انجاز 40 بالمئة من أكبر مستشفى تنفذه العتبة الحسينية في المثنى

2020/05/26 | 15:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [المثنى-اين]أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، عن مواصلة الاعمال في اكبر مستشفى بمحافظة المثنى، لافتا الى أن نسبة الإنجاز بلغت اكثر من 40%.

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