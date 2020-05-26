إيران تسجل انخفاضا في الإصابات بكورونا

2020/05/26 | 15:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، وفاة 57 شخصا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7508 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 137724.

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