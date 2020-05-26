ما حقيقة خدعة كورونا التي تحدث عنها أطباء إيطاليا واتهام الصحة العالمية؟

2020/05/26 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثار خبر تداول على الشبكات الاجتماعية جدلا واسعا فى أوروبا، والذى قال إن الأطباء الإيطاليون خالفوا قانون منظمة الصحة العالمية بمنع تشريح جثث القتلى من فيروس كورونا، بعد ان اكتشفوا أنه ليس فيروسًا ولكن البكتيريا هي التي تسبب الوفاة وفي تكوين جلطات الدم، وأن علاجه يكمن فى المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات والتخثر […]

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