بريطانيا تقدم 32 مليار استرليني للشركات المتضررة من الجائحة

2020/05/26 | 15:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية قدمت قروضا ومنحا بأكثر من 32 مليار جنيه استرليني (39 مليار دولار) إلى الشركات لمساعدتها في خضم جائحة فيروس كورونا.

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