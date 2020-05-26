كربلاء تعلن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/26 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءأفاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في كربلاء.وقال المصدر، إن “محافظة كربلاء سجلت قبل قليل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا لعائلة ملامسة من قضاء الهندية”.واضاف، انه “تم اتخاذ الاجراءات الصحية مع الحالات وتحويلهم الى ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية لتلقي العناية الطبية”.وأعلنت خلية الازمة […]

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