صحة النجف: تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا

2020/05/26 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفاعلن مصدر طبي في صحة النجف، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء بالمحافظة.وقال المصدر، إنه ” تم تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة النجف”.وأضاف المصدر، انه “لم ترد أية معلومات اخرى عن اماكن الاصابات واعمار المصابين”.انتهى2

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