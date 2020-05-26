2020/05/26 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة ..



التعليم تخاطب الجامعات لارسال مخولين لتدريبهم على استخدام المنصة الالكترونية

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، الثلاثاء (26 أيار 2020)، أن الحكومة مستعدة لرفد وزارة الصحة والبيئة، بأي مبلغ، لتجاوز أزمة كورونا.

وذكر قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البلد يواجه اليوم أزمتين كبيرتين، الأول

بغداد اليوم- الانبار

أعلنت إدارة مستشفى هيت العام، الثلاثاء، إصابة طفلة بعمر 4 سنوات بلعبة أطفال على شكل سلاح بلاستيكي.

وذكر إعلام المستشفى، في بيان، أن كوادرها "اسعفت فتاة اثر دخول كرة بلاستيكية كانت عالقة داخل المسالك التنفسية

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء (26 أيار 2020)، بياناً بشأن الفئات المستثنية من قرار من حظر التجوال الشامل، فيما دعت لعدم استغلال الاستثناء.





وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي نث

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