مكافحة الارهاب يعلن قتل معتز الجبوري ’’والي العراق’’ ومعاون زعيم داعش

2020/05/26 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، قتل ما يسمى بـ ’’والي العراق’’ في تنظيم داعش، ال...





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