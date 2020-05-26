الكاظمي وسياسة الأبواب المفتوحة بالتعامل مع واشنطن وطهران | تقرير

2020/05/26 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

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يعتمد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سياسة الأبواب الخارجية المفتوحة التي تؤدي الى توازن إقليمي ودولي يصب في دلو الصالح العام للشعب العراقي.تقرير: هبة حميدقراء: نور نزار

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