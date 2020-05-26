الخارجية الفرنسية تطالب إيران بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني

2020/05/26 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد أن قضت طهران بسجن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني.

وقال لودريان في تصريح، إن هذا الحكم لم يستند إلى أي عناصر جادة، وكان بدوافع سياسية، مطالبا السلطات الإيرانية بلهجة شديدة بالإفراج عن فاريبا عادل خاه، دون أي تأخير، مشيرا الى أن هذا القرار سيجعل العلاقات بين باريس وطهران أكثر صعوبة.

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