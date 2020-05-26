2020/05/26 | 15:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل نفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان تقديم توصية او صدور قرار بخص تمديد حظر التجوال في مدن الاقليم عقب العيد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ” ان بعض وسائل الاعلام نشرت على لسان وزير الصحة عن تمديد حظر التجوال، لكن هذه المعلومات غير دقيقة فلم يصدر اي قرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان: لا قرار او توصية بتمديد حظر التجوال بالاقليم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان: لا قرار او توصية بتمديد حظر التجوال بالاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).