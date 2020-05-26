النقل تعلن تخصيص رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في دلهي

2020/05/26 | 15:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ،اليوم الثلاثاء، عن تخصيص الرحلة الاستثنائية المرقمة AI445 يوم الأحد المقبل والذي ستنفذها احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إلى قطاع دلهي (الهند) لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في هذا القطاع الذين ناشدوا الوزارة لاعادتهم الى ارض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة […]

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