الجيش العراقي يرسل تعزيزات عسكرية الى كركوك

2020/05/26 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني مطلع في كركوك، اليوم الثلاثاء، عن ان الجيش العراقي ارسل تعزيزات عسكرية الى جنوب كركوك للتصدي للهجمات التي يقوم بها تنظيم داعش الارهابي في المناطق التي تواجه فراغا امنيا منذ انسحاب قوات البيشمركة منها بعد احداث 16 تشرين الاول 2017.

واوضح المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، ان قوة عسكرية متكونة من ٤٠ مدرعة وصلت الى كركوك اليوم، مبينا انها من فوج التعزيزات وسوف ستتمركز في جنوب كركوك في الاماكن التي تعاني من فراغات امنية وهي الاماكن التي انسحبت منها قوات البيشمركة بعد احداث ١٦/١٠ عام 2017.

واشار الى ان الاماكن التي وصلت اليها القوات التعزيزية المتكونة من ٤٠ مدرعة من الفوج المدرع فرقة ٩، تتعرض لهجمات داعش، لافتا الى ان قدوم هذا الفوج اتى بعد عقد اجتماع بين قوات الامنية ووزير الداخلية.





كما اضاف المصدر ان من المقرر يتم بعد عطلة العيد ارسال ٢ من افواج الشرطة الاتحادية الى جنوب غرب كركوك واطراف قضاء دبس، لافتا الى ان هناك ايضا توجد فراغات امنية ويشن فيها داعش هجمات مفاجئة.

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