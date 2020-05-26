تقرير الأمم المتحدة عن التظاهرات وتهديدات الإغتصاب “يشحذ” همم المحللين السياسيين والقانونيين.. عبدالمهدي على “مقصلة الترقب”

2020/05/26 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار تقرير حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة، وما احتواه من افعال ونشاطات قمعية وتهديدات بالاغتصاب والتعدي على الفتيات، حفيظة الشارع العراقي والمهتمين بالشأن السياسي فضلا عن القانونيين، فيما أعطى رجل قانوني المسارات الواضحة الواجب الانطلاق بها لمحاكمة عادل عبدالمهدي وقادته العسكريين.وفي تقرير نشره مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم […]

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