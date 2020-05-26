2020/05/26 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، الى محافظة كربلاء.وقال المكتب الاعلامي للغانمي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الاخير وصل الى مدينة كربلاء ظهر اليوم قادماً من محافظة بابل التي زارها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء”.واضاف، ان “وزير الداخلية عقد اجتماعاً موسعاً مع القادة الامنيين في كربلاء واطلع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وزير الداخلية يصل كربلاء ويجتمع بالقيادات الامنية لتفقد الوضع الأمني في الفرات الاوسط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وزير الداخلية يصل كربلاء ويجتمع بالقيادات الامنية لتفقد الوضع الأمني في الفرات الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).