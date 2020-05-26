2020/05/26 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبارأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد الارهابيين في القائم التابعة لمحافظة الانبار، مشيرة الى أن الإرهابي قادما من سوريا وتدرب فيها.وقالت المديرية، في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع لواء المشاة ٣٠ ألقت القبض على احد الارهابيين في منطقة البو عبيد ناحية الرمانة بقضاء القائم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تقبض على إرهابي في القائم قادما من سوريا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تقبض على إرهابي في القائم قادما من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).