جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل

2020/05/26 | 15:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أرشيف جهاز مكافحة الإرهاب (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، مقتل أحد قيادات تنظيم داعش، والذي يشغل منصب "والي العراق".

قال بيان للجهاز، صدر في 26 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "يستمر أبطالكم في جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا داعش الإرهابي أينما وجدوا، ولن نكل عن حصد رؤوسهم العفنه واحدًا تلو الآخر، بعد أن وضع أبطالنا خطط استخبارية دقيقة واستخدام التقنيات الفنية الحديثة التي يمتاز بها عمل جهاز مكافحة الإرهاب الاستخباري".

أشار إلى أنه "وبعد المعلومات التي قدمها الجهاز والتي أدت إلى مقتل الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي إلى ما قام به أبطالنا من جهد في متابعة واعتقال المجرم الإرهابي عبد الناصر قرداش نعلن لشعبنا العظيم اليوم عن مقتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات هذا الإرهابي الخطير وتنقله الدائم داخل وخارج العراق حيث تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب علمًا أن المجرم المقبور لديه أكثر من جواز سفر وهوية للتنقل ولا يستخدم الهاتف نهائيًا خوفًا من الملاحقة".

وتعهد الجهاز بالقول "سنستمر في ملاحقة بقايا إرهابي داعش، وسوف نضيق الأرض عليهم بما رحبت والله أكبر عاش العراق وشعبه العظيم وقواتنا الأمنية البطلة".

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