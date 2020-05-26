2020/05/26 | 15:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل ’والي العراق’ في تنظيم داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل ’والي العراق’ في تنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل ’والي العراق’ في تنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).