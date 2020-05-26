أسعار الذهب تستقر وسط آمال في التعافي الاقتصادي من كورونا

2020/05/26 | 15:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر ،اليوم الثلاثاء، حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والمكاسب في أسواق الأسهم.وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1728.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1727.30 دولار.ونقلت […]

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