كركوك امام خطوة لصفر كورونا بعد شفاء اثنين من المرضى

2020/05/26 | 15:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدير عام صحة كركوك وكالة زياد خلف، يوم الثلاثاء، عن بقاء حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال خلف لوكالة شفق نيوز، إنه "تم شفاء اخر حالتين مصابتين بفيروس كورونا من اهالي كركوك"، مشيرا إلى "بقاء حالة واحدة بمركز التدبير الوبائي لمصاب من اهالي محافظة صلاح الدين".

وأوضح أن "اجمالي الاصابات الكلي في المحافظة بلغ ٧٢، والإصابات الحالية واحدة تعود لرجل من أهالي صلاح الدين"، لافتا الى ان "حالات الشفاء ٦٩

ولدينا حالتي وفاة منذ ظهور الوباء في كركوك".

وتابع خلف، أن "عدد المحجورين من الوافدين من خارج العراق هو ٩) محجورون في مراكز الحجر الصحي".

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