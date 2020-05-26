العراق يبدأ ضرب النار بالنار بعلاج فيروس كورونا

2020/05/26 | 15:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الأزمة النيابية، الثلاثاء، أن بلازما المتعافين من فيروس كورونا ستساهم بمعالجة وشفاء المصابين بالفيروس وسيتم تطبيقها بعموم المحافظات بعد نجاح التجربة بمحافظة البصرة.

وإذا أصيب شخص ما بفيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض كوفيد-19، فإن نظام المناعة لديه يستجيب لهذا الفيروس الغريب بخلق أجسام مضادة تهاجمه.

وتتنامى تلك الأجسام المضادة مع مرور الوقت، ويمكن أن توجد في البلازما، وهي الجزء السائل من الدم.

وقال عضو الخلية حسن خلاطي لوكالة شفق نيوز"، إن "التجربة لتقنية بلازما الدم بدأت بمحافظة البصرة، وكانت ناجحة وساهمت بمعالجة وشفاء المصابين من فيروس كورونا".

وأضاف أن "التجربة تكون بأخذ عينة دم من المتعافين والذين تماثلوا بالشفاء وعزلها بشكل بلازما وتعطي إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين حالاتهم حرجة وشديدة والتي تكون على أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي".

وأشار خلاطي، إلى أن "بلازما تحتوي على أجسام مضادة للفيروس وساهمت التجربة على معالجة وشفاء الكثير من المصابين"، مبينا أن "التجربة سيتم تطبيقها بجميع المحافظات بعد إجرائها بمحافظة البصرة“.

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