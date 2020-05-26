الثِقَة - امين يونس

2020/05/26 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس حقاً مثلما قال فرنسيس بيكون [ … لا يوجد أصعب من بناء ثِقةٍ مفقودة ] .



لا أدّعي الكلام نيابةً عن أحد ولا تمثيل فئةٍ أو شريحة أو جماعة ..



أقول عن نفسي كمواطِنٍ عادي ، بأنني فقدتُ الثقة تماماً بهذا النظام او بالأحرى بهذا " اللانظام " الذي يحكم أقليم كردستان العراق ..



فقدتُ الثقة ليس الآن ، بل منذ سنين طويلة .



وإستناداً على الأداء الحالي لما يُسمى الرئاسات الثلاثة ، فأن إعادة بناء الثِقة ليسَ صعباً فق ......





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