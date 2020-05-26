2020/05/26 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#امين_يونس حقاً مثلما قال فرنسيس بيكون [ … لا يوجد أصعب من بناء ثِقةٍ مفقودة ] .
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#امين_يونس حقاً مثلما قال فرنسيس بيكون [ … لا يوجد أصعب من بناء ثِقةٍ مفقودة ] .
لا أدّعي الكلام نيابةً عن أحد ولا تمثيل فئةٍ أو شريحة أو جماعة ..
أقول عن نفسي كمواطِنٍ عادي ، بأنني فقدتُ الثقة تماماً بهذا النظام او بالأحرى بهذا " اللانظام " الذي يحكم أقليم كردستان العراق ..
فقدتُ الثقة ليس الآن ، بل منذ سنين طويلة .
وإستناداً على الأداء الحالي لما يُسمى الرئاسات الثلاثة ، فأن إعادة بناء الثِقة ليسَ صعباً فق ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثِقَة - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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