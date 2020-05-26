مبادرة محافظة السليمانية: الإنتقال من الإدارة المركزية في اربيل الى الصيغة اللامركزية. - صباح قدوري

2020/05/26 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صباح_قدوري 1.



من المعروف أن صيغة الحكم الفيدرالي في إقليم كردستان العراق، هي وليدة نضالات الشعب الكردستاني وإنتفاضة الشعب العراقي المجيدة في عام 1991.



وقد أقرت هذه الصيغة في الدورة الأولى لأول مجلس وطني كردستاني (البرلمان)، بتاريخ 04 / 10/ 1992، والتي دعت الى إقامة حكومة إقليم كردستان، وانها ثبتت ايضاً في الدستورالعراقي المقرمن الشعب عام 2005.



وذلك لتنظيم العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والإقليم بهدف ضمان قد ......





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