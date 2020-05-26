2020/05/26 | 15:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الفئات المستثناة من قرار من حظر التجوال الشامل، فيما دعت لعدم استغلال الاستثناء.وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته وكالة صدى، أنه “في الوقت الذي نثمن فيه دور القوات الامنية بتطبيق اجراءات حظر التجوال، اضافة الى دور الكوادر الصحية والاعلاميين في تعزيز الوعي الوقائي ازاء فايروس كورونا،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن الفئات المستثناة من الحظر الشامل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن الفئات المستثناة من الحظر الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).