بعد بابل وكربلاء.. وزير الداخلية يصل الى النجف

2020/05/26 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء (26 أيار 2020)، إلى محافظة النجف لتفقد الوضع الأمني فيها، بعد زيارته محافظتي بابل وكربلاء.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الغانمي وصل الآن إلى محافظة النجف، لمناقشة الأوضاع الأمنية فيها، والاطلاع على الواقع الأمني بالمحافظة".

قبل ذلك، زار وزير الداخلية، عثمان الغانمي، محافظتي بابل وكربلاء، لتفقد الوضع الأمني فيهما، ومناقشة آخر المستجدات الأمنية في المحافظتين.





وفي وقت سابق من اليوم، ذكر إعلام الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الداخلية وصل محافظة بابل/ مدينة الحلة برفقة وكلائه لتفقد الوضع الامني في المحافظة".

وأضاف البيان، أن "الغانمي وحال وصوله عقد اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة شرطة بابل، وبحضور المحافظ حسن منديل، ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا، وقائد الشرطة، ومدراء كافة الاقسام العاملة لوزارة الداخلية في محافظة بابل".

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