2020/05/26 | 16:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم الخبير بالشأن الأمني فاضل ابو رغيف، إيضاحا موجزا حول والي العراق معتز نومان، والذي اعلن جهاز مكافحة الارهاب اليوم عن قتله.واعلن جهاز مكافحة الارهاب، عن “مقتل الارهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الارهابي لشؤون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو والي العراق “حجي تيسير” الذي اعلن مكافحة الإرهاب عن مقتله اليوم؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو والي العراق “حجي تيسير” الذي اعلن مكافحة الإرهاب عن مقتله اليوم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).