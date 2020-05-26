الصحة الايرانية: تسجيل 1787 اصابة جديدة وتكشف عن عدد المتعافين

2020/05/26 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران “كيانوش جهانبور” ان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 139 الفا و511 حالة، فيما توفي 57 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس الى 7508 حالة.واوضح جهانبور في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، انه تم […]

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