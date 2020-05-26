دراسة يابانية: الكمامات خطر على الأطفال

2020/05/26 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجموعة طبية يابانية إنه يجب عدم استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين لأنها قد تسبب لديهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر الاختناق.وناشدت تلك المجموعة الآباء والأمهات عدم استخدامها مع أطفالهم في الوقت الذي بدأت فيه البلاد في تخفيف الإجراءات التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وعودة بعض الأنشطة مرة أخرى.ورفع […]

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