احراق 25 دونما من حقول قمح تابعة لفلاح كوردي جنوب كركوك

2020/05/26 | 16:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اضرم مجهولون، اليوم الثلاثاء، النار في حقول القمح التابعة لفلاحين كورد في احدى القرى التابعة لناحية ليلان بمحافظة كركوك.

وقال مصدر امني طلب عدم الاشارة لاسمه لشفق نيوز، ان مجهولين يحتمل انتماؤهم لتنظيم داعش الارهابي قاموا باضرام النار في حقول القمح التابعة لفلاح كوردي في قرية ترجل التابعة لناحية ليلان يدعى حاجي حسن ليلاني، مبينا ان مساحة الحقل المحترقة تبلغ 25 دونم.

وناحية ليلان ناحية تابعة لمحافظة كركوك تقع على بعد 19 كيلومتر جنوب شرق مدينة كركوك.

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