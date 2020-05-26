عامر عبد الجبار : إذا أقدم الكاظمي على تعديل الدستور سيذكره التاريخ

2020/05/26 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير النقل السابق عامر عبد الجبار، نصيحة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال عبد الجبار في نصيحته للكاظمي، إذا أقدمت على تعديل الدستور وتحويل النظام إلى شبه رئاسي سيذكرك التاريخ، وأضاف، إن الكاظمي الآن لو قام بتعمير وبناء العراق، على رغم أنه لا يملك أموال، سوف لن يُذكر له شيء، مشيراً إلى أن رؤساء الوزراء السابقين لم يكونوا قد تركوا أشياءً يتم ذكرهم بها، على الرغم من الميزانيات الانفجارية التي كانت بعهدهم.

هذا، ودعا عبد الجبار، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى تشكيل فريق عمل من الخبراء القانونيين، وأن يعتمد على فريق قراءات الذين أعدوا قانون الانتخابات وقانون المفوضية، ويضاف لهم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية غازي فيصل.

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