أم بي سي تشعل جدلًا أركانه ماجد المهندس وهاني شاكر.. ما قصة “قرصنة” اللقب؟

2020/05/26 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسببت قناة MBC بإشعال جدل في الوسط الفني، بحفل فني مباشر عبر إحدى منصات وسائل الإعلام الإلكترونية، لماجد المهندس، منحت له لقب امير الغناء العربي وهو اللقب الممنوح للفنان هاني شاكر منذ سنوات.غضب بين الجمهور بسبب لقب أمير الغناء العربي وأشعلت شبكة إم بي سي فتيل الغضب بين الجمهور، […]

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